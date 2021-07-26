Андрей Фединчик устроил дебош в центре Киева

Украинский актер Андрей Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева. Об этом сообщил Facebook-канал "Киев Оперативный", опубликовав видео инцидента.





Поводом к скандалу стало то, что артисту сигналили, когда он катался на самокате, и он якобы возмутился и "начал вытаскивать водителя через окно".





Этот злой мужик ехал зигзагами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят – подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызнул баллончиком в лицо. Человек был неадекватен, очень возмущался, как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой. Кстати, зовут его Андрей Фединчик —это наш украинский актер (муж Натальи Денисенко)

сказано в сообщении





С чего начался конфликт, как ехал Фединчик и как "вытаскивал водителя", на видео не показано. В ролике засняли только последовавший скандал с дракой.





Также "Киев Оперативный" опубликовал скиншот с сообщением Натальи Денисенко, где она подтвердила, что человек на видео ее супруг, и извинилась за его поведение.





Это мой муж! Я прошу извинение за его поведение! Сейчас у него очень сложный период внутренне. Он просто не понимал, что творит. Мне очень стыдно, что он так себя вел. Прошу отнестись с пониманием.

написала актриса



