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26 июля 21, 13:23
Андрей Фединчик устроил дебош в центре Киева
Андрей Фединчик
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Конфликт начался с того, что актер якобы "зигзагами" катался на самокате.
Украинский актер Андрей Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева. Об этом сообщил Facebook-канал "Киев Оперативный", опубликовав видео инцидента. 

Поводом к скандалу стало то, что артисту сигналили, когда он катался на самокате, и он якобы возмутился и "начал вытаскивать водителя через окно".

Этот злой мужик ехал зигзагами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят – подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызнул баллончиком в лицо. Человек был неадекватен, очень возмущался, как ему посмели посигналить. Его прижали к асфальту, очень аккуратно, чтобы успокоить, тот вырвался и бился головой. Кстати, зовут его Андрей Фединчик —это наш украинский актер (муж Натальи Денисенко)
сказано в сообщении

С чего начался конфликт, как ехал Фединчик и как "вытаскивал водителя", на видео не показано. В ролике засняли только последовавший скандал с дракой.

Также "Киев Оперативный" опубликовал скиншот с сообщением Натальи Денисенко, где она подтвердила, что человек на видео ее супруг, и извинилась за его поведение.

Это мой муж! Я прошу извинение за его поведение! Сейчас у него очень сложный период внутренне. Он просто не понимал, что творит. Мне очень стыдно, что он так себя вел. Прошу отнестись с пониманием.
написала актриса

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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