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27 июля 21, 12:40
Украинский ведущий удивил свадебными фото
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Богдан Юсипчук и финалистка Холостяка Юлия "Зайка" опубликовали в Instagram совместные свадебные снимки. Подписчики решили, что это новый проект.
Популярный телеведущий, актер и обладатель титула Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук сообщил, что женился на финалистке проекта Холостяк Юлии "Зайке" (Бельченко). Свадебными фото пара поделилась в Instagram, однако многие пользователи решили, что это очередной проект.

На фото жених предстал в черном смокинге, а невеста – в роскошном белоснежном платье, украшенном жемчугом.
 
Отметим, что ранее не было известно об отношениях Юсипчука и Бельченко. В последнее время ведущий намекал, что готовится к торжеству, однако не раскрывал имени избранницы.





Источник: https://korrespondent.net/
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