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27 июля 21, 13:00
Сергей Притула станет судьей шоу "Україна має талант"
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Популярный телеведущий Сергей Притула поделился новостями об участии в шоу "Україна має талант".
Жена Сергея Притулы Катерина не ведет свои социальные сети активно. Однако поклонники часто оглядываются назад и вспоминают самые удачные образы девушки, в которых она появлялась на светских мероприятиях. Вероятно, самого Притулу Катерина видит не так часто, поскольку у него напряженный рабочий график.

Теперь он дополнился культовым шоу Україна має талант, съемки которого проходят в Киеве. Как рассказал Сергей Притула в социальной сети, вопреки ожиданиям поклонников он не станет ведущим программы, а будет судьей.

"Доработался))))! Судья!" - написал Притула.



Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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