Сергей Притула станет судьей шоу "Україна має талант"

Жена Сергея Притулы Катерина не ведет свои социальные сети активно. Однако поклонники часто оглядываются назад и вспоминают самые удачные образы девушки, в которых она появлялась на светских мероприятиях. Вероятно, самого Притулу Катерина видит не так часто, поскольку у него напряженный рабочий график.





Теперь он дополнился культовым шоу Україна має талант, съемки которого проходят в Киеве. Как рассказал Сергей Притула в социальной сети, вопреки ожиданиям поклонников он не станет ведущим программы, а будет судьей.





"Доработался))))! Судья!" - написал Притула.











