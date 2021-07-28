Звезда украинской эстрады начала 90-тых вернулась в страну

Очень популярная певица начала 90-х Ирина Порывай, родная сестра Наташи Королевой, известная под сценическим именем Руся, вернулась в Украину. Интервью с ней опубликовало ТСН.





Руся собирала переполненные стадионы, но на пике популярности неожиданно исчезла с экранов телевидения.





Женщина впервые рассказала, почему она вместе с мужем покинула страну.





"Предложил приехать в Монреаль и записаться на студии, где записывалась Селин Дион! Ну кто бы отказался?" - поделилась она.





Была еще одна причина - у них с Константином Осауленко уже родился первенец с диагнозом ДЦП. Супруги надеялись вылечить сына на Западе, но спасти его не удалось.





Потом у женщины умер отец, а мама осталась одна в Америке. Младшая сестра Наташа Королева делала успешную карьеру в России, поэтому поддержать мать в Майами поехала старшая дочь.





А потом Ирина родила сына Матвея и поняла, что о сцене на долгие годы придется забыть.





"Старший сын Матвей имеет аутизм и как-то оно затянуло и дети маленькие, ну куда? Надо на терапию возить, надо лечить и все", – поделилась исполнительница.





Женщина пытается помогать украинским эмигрантам в США, руководит хором в пригороде Майами, и записывает новые песни.





Также она мечтает о возвращении на украинскую сцену или стадион.



