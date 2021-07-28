Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.75
USD
26.89
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 июля 21, 12:43
Киевский кастинг Мисс Украина-2021 стал рекордным
кастинг Мисс Украина-2021
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мероприятие в столичном ТРЦ Gulliver собрало более 1500 участниц – это абсолютный рекорд за всю историю конкурса.
В Киеве прошел самый масштабный кастинг за всю историю конкурса Мисс Украина-2021. Для участия в мероприятии, которое состоялось в ТРЦ Gulliver 24 июля, зарегистрировались более 1500 участниц, сообщили организаторы.

Конкурсанток оценивало жюри во главе с директором конкурса – Вероникой Щипцовой. В его состав вошли Miss International-2018 Богдана Тарасик, телеведущий и победитель международного мужского конкурса Mister Sea World-2018 Богдан Юсипчук, ведущий шоу Твой День на 1+1 Владимир Рабчун.

"В столице состоялся последний из открытых кастингов Мисс Украина-2021. Мы уже посетили все крупные города нашей страны и познакомились с большим количеством умных, талантливых и очень красивых девушек", – заявила Щипцова.

Она отметила, что идея проведения всеукраинского тура открытых кастингов – это ноу-хау обновленной команды Мисс Украина-2021. По словам Щипцовой, благодаря практике открытых кастингов количество претенденток возросло на 30% по сравнению с прошлыми годами.

Организаторы объявили, что в следующий этап отбора прошли 23 участницы киевского кастинга, а до 31 августа продолжится кастинг в офисе Мисс Украина.

Через месяц будет обнародован Топ-25 самых красивых девушек Украины, которые станут участницами финального шоу во Дворце Украина 21 октября.

Подчеркивается, что у девушек, которые не попали на открытые кастинги национального конкурса, есть возможность заполнить анкету на официальном сайте Мисс Украина.















Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Украинского ведущего обворовали в Киеве
Звезда Квартала 95 переболел COVID-19
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину". ФОТО, ВИДЕО
Как София Стужук отреагировала на смерть мужа Дмитрия
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ани Лорак восхитила кадрами в бассейне
noimageЗвезда украинской эстрады начала 90-тых вернулась в страну
noimageОдесскую квартиру Жванецкого переделают в музей
Лента новостей