Киевский кастинг Мисс Украина-2021 стал рекордным

В Киеве прошел самый масштабный кастинг за всю историю конкурса Мисс Украина-2021. Для участия в мероприятии, которое состоялось в ТРЦ Gulliver 24 июля, зарегистрировались более 1500 участниц, сообщили организаторы.





Конкурсанток оценивало жюри во главе с директором конкурса – Вероникой Щипцовой. В его состав вошли Miss International-2018 Богдана Тарасик, телеведущий и победитель международного мужского конкурса Mister Sea World-2018 Богдан Юсипчук, ведущий шоу Твой День на 1+1 Владимир Рабчун.





"В столице состоялся последний из открытых кастингов Мисс Украина-2021. Мы уже посетили все крупные города нашей страны и познакомились с большим количеством умных, талантливых и очень красивых девушек", – заявила Щипцова.





Она отметила, что идея проведения всеукраинского тура открытых кастингов – это ноу-хау обновленной команды Мисс Украина-2021. По словам Щипцовой, благодаря практике открытых кастингов количество претенденток возросло на 30% по сравнению с прошлыми годами.





Организаторы объявили, что в следующий этап отбора прошли 23 участницы киевского кастинга, а до 31 августа продолжится кастинг в офисе Мисс Украина.





Через месяц будет обнародован Топ-25 самых красивых девушек Украины, которые станут участницами финального шоу во Дворце Украина 21 октября.





Подчеркивается, что у девушек, которые не попали на открытые кастинги национального конкурса, есть возможность заполнить анкету на официальном сайте Мисс Украина.



























































