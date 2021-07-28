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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 июля 21, 13:04
Ани Лорак восхитила кадрами в бассейне
Ани Лорак
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Исполнительница устроила эффектную фотосессию в соблазнительном бикини на территории отеля в турецком Бодруме.
Певица Ани Лорак поделилась в Instagram пикантными фотографиями с отдыха в Турции.
 
Звезда наслаждается отпуском в Бодруме. Она поселилась в пятизвездочном отеле на берегу Эгейского моря.
 
В кадре Лорак предстала в раздельном золотистом купальнике, который выгодно подчеркнул ее формы. Она позировала в бассейне с лазурной водой и возле него.

"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив", – подписала серию снимков Ани.

Фото понравились фанатам певицы – в комментариях они пожелали ей хорошего отдыха и сделали множество комплиментов. Пост собрал уже более 190 тысяч лайков.









Источник: https://korrespondent.net/
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