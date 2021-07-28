Ани Лорак восхитила кадрами в бассейне

Певица Ани Лорак поделилась в Instagram пикантными фотографиями с отдыха в Турции.

Звезда наслаждается отпуском в Бодруме. Она поселилась в пятизвездочном отеле на берегу Эгейского моря.

В кадре Лорак предстала в раздельном золотистом купальнике, который выгодно подчеркнул ее формы. Она позировала в бассейне с лазурной водой и возле него.





"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив", – подписала серию снимков Ани.





Фото понравились фанатам певицы – в комментариях они пожелали ей хорошего отдыха и сделали множество комплиментов. Пост собрал уже более 190 тысяч лайков.



































