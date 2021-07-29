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29 июля 21, 13:23
Дуа Липа поделилась яркими пляжными фото
Британская певица и модель Дуа Липа поделилась в Instagram откровенными фото с отдыха в Албании.
На размещенных снимках 25-летняя исполнительница позировала в разноцветном бикини и яркой гавайской рубашке на фоне моря. Образ дополнили солнечные очки с фиолетовыми линзами и белое ожерелье.
Публикация звезды собрала более 2,4 миллиона лайков и множество комплиментов.
"Чертовски красивая", "Какая крутая рубашка!", "Королева", "Слишком горячо", – написали фанаты.
Источник: https://korrespondent.net/