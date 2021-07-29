Дуа Липа поделилась яркими пляжными фото

Британская певица и модель Дуа Липа поделилась в Instagram откровенными фото с отдыха в Албании.





На размещенных снимках 25-летняя исполнительница позировала в разноцветном бикини и яркой гавайской рубашке на фоне моря. Образ дополнили солнечные очки с фиолетовыми линзами и белое ожерелье.





Публикация звезды собрала более 2,4 миллиона лайков и множество комплиментов.





"Чертовски красивая", "Какая крутая рубашка!", "Королева", "Слишком горячо", – написали фанаты.











































