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29 июля 21, 13:37
Шакире грозит срок за неуплату налогов в размере €14,5 млн
Шакира
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Исполнительница предстанет перед судом в Испании, если не согласится на сделку со следствием.
Прокуратура Барселоны обвинила колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру (Шакира Изабель Мебарак Риполь) в шести налоговых преступлениях, за которые ей грозит тюремное заключение. Об этом 28 июля сообщила газета Euro Weekly News.

Расследование в отношении исполнительницы продолжалось три года и теперь она может предстать перед испанским судом за уклонение от уплаты 14,5 миллиона евро. 

Как утверждает обвинение, Шакира не платила налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах.

Сама певица утверждает, что в это время проживала на Багамских островах, а Испанию посещала в периодически. Однако налоговые инспекторы поровергли эту информацию.

Чтобы считаться налоговым резидентом страны достаточно прожить в Испании пол года плюс один день. Следствие признает, что из-за своей работы Шакира регулярно путешествовала, однако местом ее жительства была именно Барселона.

Кроме того, звезду обвиняют в "использовании ряда компаний-прокладок" для сокрытия своих доходов. 

Если певица согласится на сделку со следствием, то судебного разбирательства удастся избежать.

Источник: https://korrespondent.net/
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