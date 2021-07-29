Шакире грозит срок за неуплату налогов в размере €14,5 млн

Прокуратура Барселоны обвинила колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру (Шакира Изабель Мебарак Риполь) в шести налоговых преступлениях, за которые ей грозит тюремное заключение. Об этом 28 июля сообщила газета Euro Weekly News.





Расследование в отношении исполнительницы продолжалось три года и теперь она может предстать перед испанским судом за уклонение от уплаты 14,5 миллиона евро.





Как утверждает обвинение, Шакира не платила налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах.





Сама певица утверждает, что в это время проживала на Багамских островах, а Испанию посещала в периодически. Однако налоговые инспекторы поровергли эту информацию.





Чтобы считаться налоговым резидентом страны достаточно прожить в Испании пол года плюс один день. Следствие признает, что из-за своей работы Шакира регулярно путешествовала, однако местом ее жительства была именно Барселона.





Кроме того, звезду обвиняют в "использовании ряда компаний-прокладок" для сокрытия своих доходов.





Если певица согласится на сделку со следствием, то судебного разбирательства удастся избежать.



