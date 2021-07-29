Джей Ло и Бен Аффлек устроили свидание на Капри

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, которые больше не скрывают отношения, продолжили романтический отпуск на Капри. Их снимки появились в соцсетях.





Ранее пара отбыла на яхте из Сен-Тропе, где певица отпраздновала 52-летие.





Папарацци сняли Лопес и Аффлек во время прогулки и бранча на итальянском острове.





Для выхода Дженнифер выбрала легкий белый костюм, который состоял из шортов и топа с длинными рукавами. Образ дополнили соломенная шляпа, трендовые босоножки Bottega Veneta с завязками, плетенная сумка и солнцезащитные очки.





Бен не стал изменять своему стилю, надев темно-синюю футболку и светлые брюки.





Влюбленные активно проявляли чувства и не прятались от объективов камер.



































