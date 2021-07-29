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Шоу-бизнес
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29 июля 21, 13:41
Джей Ло и Бен Аффлек устроили свидание на Капри
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
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Влюбленные не скрывали чувств и держались за руки во время прогулки по итальянскому острову.
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, которые больше не скрывают отношения, продолжили романтический отпуск на Капри. Их снимки появились в соцсетях.

Ранее пара отбыла на яхте из Сен-Тропе, где певица отпраздновала 52-летие.

Папарацци сняли Лопес и Аффлек во время прогулки и бранча на итальянском острове.

Для выхода Дженнифер выбрала легкий белый костюм, который состоял из шортов и топа с длинными рукавами. Образ дополнили соломенная шляпа, трендовые босоножки Bottega Veneta с завязками, плетенная сумка и солнцезащитные очки.

Бен не стал изменять своему стилю, надев темно-синюю футболку и светлые брюки.

Влюбленные активно проявляли чувства и не прятались от объективов камер.









Источник: https://korrespondent.net/
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