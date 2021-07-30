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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 июля 21, 13:02
Украинская теннисистка взволновала пикантным фото
Ольга Янчук
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Ольга Янчук, которая восемь месяцев назад стала матерью, позировала без одежды, прикрывшись цветами.
Украинская теннисистка Ольга Янчук опубликовала в Instagram соблазнительный снимок.

Спортсменка снялась обнаженной, прикрыв интимные места ветками орхидей. 

В ноябре прошлого года она родила сына от футболиста киевского Динамо, люксембуржца Жерсона Родригеша. Мальчика назвали Жерсон Джуниор.

Ольга быстро вернулась в форму и часто радует поклонников откровенными кадрами.

Напомним, в последний раз Янчук выходила на корт в сентябре 2019 года. За время выступлений украинка выиграла 15 титулов ITF (четыре – в парном разряде) и поднималась на 213 позицию в рейтинге WTA.
 
На данный момент она занимает 811 место.

















Источник: https://korrespondent.net/
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