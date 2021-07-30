Украинская теннисистка взволновала пикантным фото

Украинская теннисистка Ольга Янчук опубликовала в Instagram соблазнительный снимок.





Спортсменка снялась обнаженной, прикрыв интимные места ветками орхидей.





В ноябре прошлого года она родила сына от футболиста киевского Динамо, люксембуржца Жерсона Родригеша. Мальчика назвали Жерсон Джуниор.





Ольга быстро вернулась в форму и часто радует поклонников откровенными кадрами.





Напомним, в последний раз Янчук выходила на корт в сентябре 2019 года. За время выступлений украинка выиграла 15 титулов ITF (четыре – в парном разряде) и поднималась на 213 позицию в рейтинге WTA.

На данный момент она занимает 811 место.



































































