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30 июля 21, 13:29
Ван Дамм "помог" ограбить магазин в центре Парижа
Актер Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям ювелирного магазина в центре Парижа. Он появился рядом с местом преступления и отвлек потенциальных свидетелей, сообщает The Guardian.
Инцидент произошел 27 июля. Грабитель около 17.10 зашел в магазин Chaumet под видом покупателя и завел разговор с продавцами. Затем, угрожая ножом, он забрал драгоценности на сумму от двух до трех миллионов евро и уехал на электросамокате.
Во время ограбления неподалеку появился 60-летний Ван Дамм, который привлек внимание публики. Это позволило злоумышленнику скрыться незамеченным.
В итоге преступника удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения. Его вместе с сообщником задержали на автостраде на востоке Франции утром следующего дня.
В полиции завили, что значительную часть драгоценностей, украденных при ограблении, удалось вернуть.
Источник: https://korrespondent.net/