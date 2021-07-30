Ван Дамм "помог" ограбить магазин в центре Парижа

Актер Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям ювелирного магазина в центре Парижа. Он появился рядом с местом преступления и отвлек потенциальных свидетелей, сообщает The Guardian.





Инцидент произошел 27 июля. Грабитель около 17.10 зашел в магазин Chaumet под видом покупателя и завел разговор с продавцами. Затем, угрожая ножом, он забрал драгоценности на сумму от двух до трех миллионов евро и уехал на электросамокате.





Во время ограбления неподалеку появился 60-летний Ван Дамм, который привлек внимание публики. Это позволило злоумышленнику скрыться незамеченным.





В итоге преступника удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения. Его вместе с сообщником задержали на автостраде на востоке Франции утром следующего дня.





В полиции завили, что значительную часть драгоценностей, украденных при ограблении, удалось вернуть.



















