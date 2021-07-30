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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 июля 21, 13:39
Звезда фильма Перл-Харбор признан виновным в изнасиловании
Кьюба Гудинг-младший
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У артиста есть возможность опротестовать требование суда выплатить жертве шесть миллионов долларов до сентября.
Американский актер Кьюба Гудинг-младший признан виновным по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет Reuters.

Потерпевшая женщина утверждает, что в 2013 году голливудский киноактер пригласил ее выпить в отеле. Потом они поднялись в номер, чтобы он переоделся. Однако, когда он начал раздеваться, она попыталась покинуть комнату, но дверь была закрыта. Тогда артист толкнул женщину на кровать и дважды изнасиловал.

В качестве меры наказания 53-летнего Кьюбу Гудинга обязали выплатить пострадавшей, которая пожелала скрыть свое имя, шесть миллионов долларов.

В августе прошлого года адвокат артиста Марк Джей Хеллер заявил, что "обвинения являются полностью ложными". Однако судья Пол Кротти заявил, что "актер полностью отказался участвовать в деле и тем самым сделал свою вину умышленной".

Отметим, ранее против Кьюбы Гудинга-младшего уже выдвигались подобные обвинения. Но в 2019 году суд признал его невиновным.

Источник: https://korrespondent.net/
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