Джордж и Амаль Клуни снова станут родителями

Жена 60-летнего голливудского актера, 43-летняя правозащитница Амаль Клуни снова беременна. Об этом сообщает издание OK! со ссылкой на собственные источники из близкого окружения пары. Более того, вероятно, у них снова родится двойня – Джордж и Амаль уже воспитывают близнецов Эллу и Александра, которые появились на свет в июне 2017 года.





«Ходят слухи, что у них снова родятся близнецы. Говорят, у Амаль закончился первый триместр, и беременность уже становится заметной, так что скоро все узнают, – сообщает инсайдер. – Джордж и Амаль этого действительно хотели, но в ее возрасте не было никаких гарантий. Это так захватывающе. Джордж открыто заявлял о том, что хочет больше детей, поэтому было бы идеально получить сразу двоих!»





Радостную новость пара уже сообщила близким друзьям, устроив на днях камерный ужин неподалеку своей новой виллы в Провансе, в любимом ресторане Il Gatto Nero звезды Ocean’s Eleven.



