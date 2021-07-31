Решетник прокомментировал разрыв Мишиной и Эллерта

В интервью "Фактам" он отметил, что не виделся с молодыми людьми после их заявления о расставании, озвученного 16 июля.





"Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными", - отметил Решетник.





Также ведущий надеется, что Ксюша и Саша будут снова вместе.





"Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе", - сказал Григорий.



