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31 июля 21, 12:49
Решетник прокомментировал разрыв Мишиной и Эллерта
Григорий Решетник
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Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник прокомментировал разрыв отношений первой пары проекта украинской актрисы Ксении Мишиной и сценариста "Квартала 95" Александра Эллерта.
В интервью "Фактам" он отметил, что не виделся с молодыми людьми после их заявления о расставании, озвученного 16 июля.

"Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными", - отметил Решетник.

Также ведущий надеется, что Ксюша и Саша будут снова вместе.

"Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе", - сказал Григорий.

Источник: https://showbiz.hvylya.net/
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