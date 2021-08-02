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2 августа 21, 09:54
Танцора Дорофеевой избили под ночным клубом
Надя Дорофеева
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На парня из балета Надежды Дорофеевой напал неизвестный, его разыскивает полиция. Пострадавшему сделали трепанацию черепа.
В Киеве избили танцора балета певицы Нади Дорофеевой - она просит опознать нападавшего. Об этом исполнительница заявила в Instagram в воскресенье, 1 августа.

"Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!", - написала Дорофеева.



Источник: https://korrespondent.net/
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