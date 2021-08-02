Танцора Дорофеевой избили под ночным клубом

В Киеве избили танцора балета певицы Нади Дорофеевой - она просит опознать нападавшего. Об этом исполнительница заявила в Instagram в воскресенье, 1 августа.





"Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!", - написала Дорофеева.











