Мужа принцессы Евгении заметили на яхте в компании моделей

Мужа принцессы Евгении, бизнесмена Джека Бруксбенка, запечатлели на яхте с тремя моделями во время рабочей поездки в Италию. Об этом сообщил таблоид DailyMail.





Как известно, внучка Елизаветы II в феврале родила сына Августа. Она осталась с ребенком в Виндзоре и не сопровождала супруга во время командировки в качестве представителя бренда текилы Casamigos, которая является спонсором благотворительного бала Unicef ​​Summer Gala.





Мероприятие проходило на средиземноморском острове Капри.





За день до гала-вечера Бруксбэнк попал в объективы папарацци во время отдыха на яхте в компании трех девушек в бикини. Спутницами Джека были экс-редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.





Муж принцессы Евгении фотографировался с женщинами, купался и присутствовал, когда Пелосини, которая загорала топлес, периодически снимала полотенце с груди.











































