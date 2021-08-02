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Шоу-бизнес
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2 августа 21, 10:18
Мужа принцессы Евгении заметили на яхте в компании моделей
Джек Бруксбенк
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Джек Бруксбенк отправился в рабочую поездку на итальянский остров Капри, однако не упустил шанс отдохнуть в обществе привлекательных женщин.
Мужа принцессы Евгении, бизнесмена Джека Бруксбенка, запечатлели на яхте с тремя моделями во время рабочей поездки в Италию. Об этом сообщил таблоид DailyMail.

Как известно, внучка Елизаветы II в феврале родила сына Августа. Она осталась с ребенком в Виндзоре и не сопровождала супруга во время командировки в качестве представителя бренда текилы Casamigos, которая является спонсором благотворительного бала Unicef ​​Summer Gala.

Мероприятие проходило на средиземноморском острове Капри.

За день до гала-вечера Бруксбэнк попал в объективы папарацци во время отдыха на яхте в компании трех девушек в бикини. Спутницами Джека были экс-редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.

Муж принцессы Евгении фотографировался с женщинами, купался и присутствовал, когда Пелосини, которая загорала топлес, периодически снимала полотенце с груди.











Источник: https://korrespondent.net/
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