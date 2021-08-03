Юлия Мендель снялась в эротической фотосессии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на instagram-страницу женщины.

"После двух лет политического мочилова (а вы знали, что телеканал "Прямой" хочет у меня "беспристрастное" интервью? :)) я могу выложить фотографии и уверенно сказать - на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих крюковых, есовцев, что не видят себя со стороны, безликих роботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную. Через месяц мне исполнится 35. Я рада всему, что успела. И рада каждой морщине и складке на своем теле. И каждой шпильке, сказанной вслед", - отметила Мендель и пообещала еще удивлять.