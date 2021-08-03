Обнародован список участников концерта ко Дню Независимости

В этом году Украина будет праздновать тридцатую годовщину Независимости. На организацию торжественных мероприятий будет выделена рекордная сумма в размере 5,4 миллиардов гривен. Естественно не обойдется и без масштабного концерта.
В сети появилась информация о том, кто будет выступать на НСК Олимпийский в 2021 году. Данными об этом поделилась "Политика страны".
В их числе заявлены:
- Нина Матвиенко;
- София Ротару;
- Тарас Петриненко;
- Тина Кароль;
- Руслана;
- Верка Сердючка;
- Kyiv Symphony Orchestra;
- Ансамбль им. Вирского;
- Сергей Бабкин;
- Ирина Билык;
- Олег Винник;
- "Вопли Видоплясова";
- "Братья Гадюкины";
- Валентин Дитюк;
- Арсен Мирзоян;
- Наталья Могилевская;
- Людмила Монастырская;
- "Океан Эльзы";
- Виктор Павлик;
- Оля Полякова;
- Александр Пономарев;
- Потап;
- Джамала;
- "Скай";
- "Скрябин";
- Христина Соловий;
- ТНМК;
- Brutto;
- Dorofeeva;
- Dzidzio;
- GO_A;
- Kazka;
- Monatik;
- Mozgi;
- Tayanna.
Напомним, ранее поучаствовать в концерте предлагали и украинской группе Green Grey, однако потом приглашение было отменено, поскольку в их репертуаре не оказалось ни единой украиноязычной песни.