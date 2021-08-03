Обнародован список участников концерта ко Дню Независимости

В этом году Украина будет праздновать тридцатую годовщину Независимости. На организацию торжественных мероприятий будет выделена рекордная сумма в размере 5,4 миллиардов гривен. Естественно не обойдется и без масштабного концерта.

В сети появилась информация о том, кто будет выступать на НСК Олимпийский в 2021 году. Данными об этом поделилась "Политика страны".

В их числе заявлены:

Нина Матвиенко;

София Ротару;

Тарас Петриненко;

Тина Кароль;

Руслана;

Верка Сердючка;

Kyiv Symphony Orchestra;

Ансамбль им. Вирского;

Сергей Бабкин;

Ирина Билык;

Олег Винник;

"Вопли Видоплясова";

"Братья Гадюкины";

Валентин Дитюк;

Арсен Мирзоян;

Наталья Могилевская;

Людмила Монастырская;

"Океан Эльзы";

Виктор Павлик;

Оля Полякова;

Александр Пономарев;

Потап;

Джамала;

"Скай";

"Скрябин";

Христина Соловий;

ТНМК;

Brutto;

Dorofeeva;

Dzidzio;

GO_A;

Kazka;

Monatik;

Mozgi;

Tayanna.



Напомним, ранее поучаствовать в концерте предлагали и украинской группе Green Grey, однако потом приглашение было отменено, поскольку в их репертуаре не оказалось ни единой украиноязычной песни.

После этого вокалист группы Андрей Яценко обвинил Офис президента в дискриминации.





Однако после этого он нарвался на критику пользователей сети, которые предложили группе спеть на украинском языке.



