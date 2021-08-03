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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 августа 21, 21:54
Обнародован список участников концерта ко Дню Независимости
годовщина Независимости.
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Кто будет выступать на концерте ко Дню Независимости.

В этом году Украина будет праздновать тридцатую годовщину Независимости. На организацию торжественных мероприятий будет выделена рекордная сумма в размере 5,4 миллиардов гривен. Естественно не обойдется и без масштабного концерта. 

В сети появилась информация о том, кто будет выступать на НСК Олимпийский в 2021 году. Данными об этом поделилась "Политика страны". 

В их числе заявлены: 

  • Нина Матвиенко;
  • София Ротару;
  • Тарас Петриненко;
  • Тина Кароль;
  • Руслана;
  • Верка Сердючка;
  • Kyiv Symphony Orchestra;
  • Ансамбль им. Вирского;
  • Сергей Бабкин;
  • Ирина Билык;
  • Олег Винник;
  • "Вопли Видоплясова";
  • "Братья Гадюкины";
  • Валентин Дитюк;
  • Арсен Мирзоян;
  • Наталья Могилевская;
  • Людмила Монастырская;
  • "Океан Эльзы";
  • Виктор Павлик;
  • Оля Полякова;
  • Александр Пономарев;
  • Потап;
  • Джамала;
  • "Скай";
  • "Скрябин";
  • Христина Соловий;
  • ТНМК;
  • Brutto;
  • Dorofeeva;
  • Dzidzio;
  • GO_A;
  • Kazka;
  • Monatik;
  • Mozgi;
  • Tayanna.

Напомним, ранее поучаствовать в концерте предлагали и украинской группе Green Grey, однако потом приглашение было отменено, поскольку в их репертуаре не оказалось ни единой украиноязычной песни. 

После этого вокалист группы Андрей Яценко обвинил Офис президента в дискриминации. 

Однако после этого он нарвался на критику пользователей сети, которые предложили группе спеть на украинском языке.
telegraf.com.ua
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