Нападение на танцора Нади Дорофеевой: в сети появилось видео

В сети показали, как произошло нападение на танцора шоу-балета Нади Дорофеевой в Киеве.

Кадрами с камер наблюдения поделился OBOZREVATEL.

Издание отмечает, что 1 августа 22-летний танцор Евгений Гончаренко вышел с друзьями из клуба LIFT на улице Антоновича, где ему не посчастливилось встретиться с проходившим мимо сотрудником УГО Евгением Беспалым.

Очевидно, что компания не заметила, что оказалась на пути двух мужчин. На кадрах видно, что сначала Беспалый оттолкнул другого парня, после чего девушка из компании Гончаренко достала телефон и начала снимать агрессора. Тому это не понравилось и он направился к ней чтобы выбить телефон из рук.

В этот момент на его пути оказался танцор, которому Беспалый нанес мощный удар в лицо.





После этого сотрудник УГО таки выбил камеру из рук и начал выяснять отношения с друзьями Гончаренко и проходящими мимо людьми.





На кадрах также видно, что сотрудник спецслужбы пнул ногой бессознательное тело танцора, во время того, как его пытались привести в чувство другие прохожие.





Издание указывает, что у Гончаренко произошло кровоизлияние в мозг, после чего тому сделали трепанацию.





Как сообщалось ранее, УГО заявило, что Беспалый отстранен от службы на время расследования. также там готовы оказать всю необходимую помощь в лечении пострадавшего.





Самого силовика уже задержали сотрудники ГБР, ему грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.



