Один из самых богатых людей стал холостяком

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс официально развелись. Об этом в понедельник, 2 августа сообщает Business Insider, ссылаясь на судебные документы.





Как пишет издание, в документах суда говорится, что Билл и Мелинда Гейтс заключили договор о раздельном проживании, в рамках которого согласились разделить имущество, долги и судебные издержки.





Известно, что супруги прожили вместе 27 лет. Билл Гейтс объявил о разводе в начале мая. По его словам, к такому решению пара пришла "после долгих размышлений и большой работы над отношениями".





Говоря о разводе Гейтс отметил, что с Мелиндой они вырастили троих детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру.





После объявления о разводе Мелинда Гейтс, по данным Bloomberg, получила акции разных компаний на более чем три миллиарда долларов.





Билл Гейтс - один из самых богатых людей на планете. Агентство Bloomberg оценивает его состояние в 152 миллиарда долларов, журнал Forbes - в 131,4 миллиарда.



