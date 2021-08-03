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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 августа 21, 11:36
Один из самых богатых людей стал холостяком
Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс
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Бывшая жена американского миллиардера Мелинда решила не менять фамилию, а остаться на прежней - Гейтс.
Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс официально развелись. Об этом в понедельник, 2 августа сообщает Business Insider, ссылаясь на судебные документы. 

Как пишет издание, в документах суда говорится, что Билл и Мелинда Гейтс заключили договор о раздельном проживании, в рамках которого согласились разделить имущество, долги и судебные издержки.

Известно, что супруги прожили вместе 27 лет. Билл Гейтс объявил о разводе в начале мая. По его словам, к такому решению пара пришла "после долгих размышлений и большой работы над отношениями".

Говоря о разводе Гейтс отметил, что с Мелиндой они вырастили троих детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру. 

После объявления о разводе Мелинда Гейтс, по данным Bloomberg, получила акции разных компаний на более чем три миллиарда долларов.

Билл Гейтс - один из самых богатых людей на планете. Агентство Bloomberg оценивает его состояние в 152 миллиарда долларов, журнал Forbes - в 131,4 миллиарда. 

Источник: https://korrespondent.net/
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