Елизавета II подшутила над туристами

Бывший офицер охраны Елизаветы II Ричард Гриффин рассказал о забавном случае, когда королева подшутила над американскими туристами, не узнавшими ее. Об этом сообщил таблоид The Sun.

По словам Гриффина, однажды группа путешественников встретила Елизавету II во время прогулки по королевской резиденции в Балморале (Шотландия), где ее величество нередко проводит лето.

Туристы спросили, не живет ли она в этом районе, на что монаршая особа спокойно ответила, что имеет дом неподалеку.

Тогда они поинтересовались, встречала ли она когда-нибудь королеву.

"Нет, но этот офицер встречал", – ответила Елизавета II, указав на Гриффина, который более 30 лет проработал с королевской семьей.

Как отметил бывший сотрудник, путешественники ушли, так и не поняв, с кем они только что общались.



