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3 августа 21, 12:15
Джонни Депп одержал важную победу в деле против Эмбер Херд
Джонни Депп
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Актер утверждает, что его бывшая жена присвоила семь миллионов долларов, полученных при разводе, а не передала на благотворительность. Он добился в суде официальной проверки данного факта.
Актер Джонни Депп одержал первую серьезную победу в разбирательстве с бывшей женой Эмбер Херд. Нью-Йоркский суд постановил проверить, действительно ли актриса передала на благотворительность деньги, полученные при разводе, сообщает PageSix.

Как известно, Херд обещала перчислить семь миллионов долларов в Американский союз защиты гражданских свобод и Детскую больницу в Лос-Анджелесе.

По мнению актера и его адвокатов, этот жест был фикцией и повлиял на решение суда в 2020, когда актер проиграл спор против таблоида The Sun. Тогда судьи посчитали, что у Эмбер нет оснований лгать, так как она не получила выходы от расставания с супругом.

Более года команда Деппа пыталась узнать, сколько денег Херд перевела организациям.

В январе СМИ выяснили, что на счет больницы от Эмбер поступило всего 100 тысяч долларов. 

В ходе нынешнего разбирательства суд обязал Американский союз защиты гражданских свобод раскрыть информацию о реальных пожертвованиях актрисы. Эта информация покажет, не лгала ли она под присягой.

Напомним, в ноябре прошлого года Депп проиграл иск против таблоида The Sun, который назвал его "человеком, избивающим жену". Высокий суд Лондона признал доказанными 12 фактов применения насилия в отношении Херд.

Разбирательство с экс-супругой нанесло огромный урон карьере актера и он лишился нескольких крупных контрактов.

Несмотря на неудачи Джонни продолжает борьбу. В начале 2022 года ему предстоит еще один суд в США. Актер обвинил Эмбер в клевете и требует компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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