Джонни Депп одержал важную победу в деле против Эмбер Херд

Актер Джонни Депп одержал первую серьезную победу в разбирательстве с бывшей женой Эмбер Херд. Нью-Йоркский суд постановил проверить, действительно ли актриса передала на благотворительность деньги, полученные при разводе, сообщает PageSix.





Как известно, Херд обещала перчислить семь миллионов долларов в Американский союз защиты гражданских свобод и Детскую больницу в Лос-Анджелесе.





По мнению актера и его адвокатов, этот жест был фикцией и повлиял на решение суда в 2020, когда актер проиграл спор против таблоида The Sun. Тогда судьи посчитали, что у Эмбер нет оснований лгать, так как она не получила выходы от расставания с супругом.





Более года команда Деппа пыталась узнать, сколько денег Херд перевела организациям.





В январе СМИ выяснили, что на счет больницы от Эмбер поступило всего 100 тысяч долларов.





В ходе нынешнего разбирательства суд обязал Американский союз защиты гражданских свобод раскрыть информацию о реальных пожертвованиях актрисы. Эта информация покажет, не лгала ли она под присягой.





Напомним, в ноябре прошлого года Депп проиграл иск против таблоида The Sun, который назвал его "человеком, избивающим жену". Высокий суд Лондона признал доказанными 12 фактов применения насилия в отношении Херд.





Разбирательство с экс-супругой нанесло огромный урон карьере актера и он лишился нескольких крупных контрактов.





Несмотря на неудачи Джонни продолжает борьбу. В начале 2022 года ему предстоит еще один суд в США. Актер обвинил Эмбер в клевете и требует компенсацию в размере 50 миллионов долларов.



