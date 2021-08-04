Кайли Дженнер взволновала "золотым" фото топлес

Телезвезда, блогер и предпринимательница Кайли Дженнер взволновала поклонников в Instagram новым соблазнительным кадром.





Звезда, которая 10 августа отметит 24-летие, предстала топлес, прикрыв грудь руками. Ее тело почти полностью покрыто золотой краской, а волосы распущены. Образ дополнили крупные украшения и фирменный макияж.





В подписи к публикации Кайли отметила, что готовит к выпуску новую коллекцию своего бренда Kylie Cosmetics, которая будет посвящена теме 24-каратного золота.





"Мне захотелось создать еще одну коллекцию к празднику! Тема 24-каратного золота на мой 24-й день рождения будет запущена 10 августа!", – написала Дженнер.



















