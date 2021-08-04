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4 августа 21, 11:13
Кайли Дженнер взволновала "золотым" фото топлес
Телезвезда, блогер и предпринимательница Кайли Дженнер взволновала поклонников в Instagram новым соблазнительным кадром.
Звезда, которая 10 августа отметит 24-летие, предстала топлес, прикрыв грудь руками. Ее тело почти полностью покрыто золотой краской, а волосы распущены. Образ дополнили крупные украшения и фирменный макияж.
В подписи к публикации Кайли отметила, что готовит к выпуску новую коллекцию своего бренда Kylie Cosmetics, которая будет посвящена теме 24-каратного золота.
"Мне захотелось создать еще одну коллекцию к празднику! Тема 24-каратного золота на мой 24-й день рождения будет запущена 10 августа!", – написала Дженнер.
Источник: https://korrespondent.net/