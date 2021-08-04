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4 августа 21, 11:42
Сергей Середа прокомментировал рождение сына
Сергей Середа
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У ведущего Сергея Середы и певицы MamaRika родился сын.
Певица MamaRika и метродтель реалити "Адская кухня" (Новый канал) Сергей Середа впервые стали родителями. Супруги радуются рождению сына и говорят, что теперь они официально счастливы.

Я не знаю, можно ли передать все эмоции, которые мы чувствуем, в тексте, или вслух, – рассказывает ведущий Нового канала Сергей Середа. – Мне кажется, что люди еще не придумали слов, которыми можно было бы описать счастье, которое нас постигло! Скажу только одно, то что повторял малышу в течение его первого часа, в этом мире: "Спасибо, что выбрал нас!"
Супруги не планировали партнерские роды. Но Сергей все время находился неподалеку.

Ждал с обратной стороны двери родильного зала, – говорит новоиспеченный папа. – Это решение мы приняли на нашем с Настей семейном совете. В момент, когда нужно было перерезать пуповину, я все же зашел и внес свой мизерный вклад, который совершенно невозможно сравнить с тем геройством, через которое прошла жена. Я и до родов был уверен, что женщины – это супергерои. Теперь, когда "заглянул за кулисы", вообще считаю, что абсолютно всех женщин, которые родили, мужчины должны носить на руках!



Малыш родился с весом 3500 кг и ростом в 55 см. С такими же параметрами, с какими когда-то родился Сергей Середа.

Поздравляем Сергея и певицу MamaRika с рождением сына. Желаем им наслаждаться родительством, а малышу – здоровья и спокойных ночей!

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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