Меган Маркл записала обращение в день 40-летия

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая 4 августа отметила день рождения, записала специальное видеообращение, в котором анонсировала запуск новой инициативы 40х40.

Герцогиня Сассекская хочет привлечь 40 активистов, чтобы помочь 40 женщинам продвинуться в профессиональной сфере.

"Я считаю, что наставничество – это один из способов помочь женщинам вернуть уверенность в себе и восстановить их экономическую мощь. В свой день рождения я попросила 40 друзей, активистов, спортсменов, артистов и мировых лидеров помочь начать глобальные изменения. Им нужно потратить 40 минут для наставничества, чтобы поддержать женщин, возвращающихся на работу", – подчеркнула Маркл.

Видео было записано совместно с актрисой Мелиссой Маккарти. В кадр также попал принц Гарри, который жонглировал в саду их особняка в Монтесито.

Кроме того, во время просмотра ролика можно заметить снимок двухмесячной дочери герцогов Лилибет Дианы.



