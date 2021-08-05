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5 августа 21, 12:12
Меган Маркл записала обращение в день 40-летия
Меган Маркл
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Герцогиня Сассекская предстала перед публикой впервые после рождения дочери Лилибет Дианы.
Супруга принца Гарри Меган Маркл, которая 4 августа отметила день рождения, записала специальное видеообращение, в котором анонсировала запуск новой инициативы 40х40.
 
Герцогиня Сассекская хочет привлечь 40 активистов, чтобы помочь 40 женщинам продвинуться в профессиональной сфере.
 
"Я считаю, что наставничество – это один из способов помочь женщинам вернуть уверенность в себе и восстановить их экономическую мощь. В свой день рождения я попросила 40 друзей, активистов, спортсменов, артистов и мировых лидеров помочь начать глобальные изменения. Им нужно потратить 40 минут для наставничества, чтобы поддержать женщин, возвращающихся на работу", – подчеркнула Маркл.
 
Видео было записано совместно с актрисой Мелиссой Маккарти. В кадр также попал принц Гарри, который жонглировал в саду их особняка в Монтесито.
 
Кроме того, во время просмотра ролика можно заметить снимок двухмесячной дочери герцогов Лилибет Дианы. 

Источник: https://korrespondent.net/
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