Хью Джекман снова борется с тяжелым заболеванием

52-летний австралиец уже давно борется с онкологическим заболеванием. В 2013 году Джекмана прооперировали. С тех пор он регулярно проходит обследования.





В конце июля во время визита звезды к врачам их что-то насторожило, и актеру пришлось сдать образцы тканей кожи.





"Помните, за здоровьем нужно следить. Регулярно проходите обследования и не ведите себя как капризные дети, не поступайте так, как делал я когда-то - защищайте свою кожу от солнца", – сказал Джекман.





Исполнитель роли Росомахи в серии фильмов о супергероях "Люди Икс" в настоящее время готовится к бродвейскому мюзиклу "Музыкальный человек", премьера которого запланирована на конец этого года.



