Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
5 августа 21, 12:56
Хью Джекман снова борется с тяжелым заболеванием
52-летний австралиец уже давно борется с онкологическим заболеванием. В 2013 году Джекмана прооперировали. С тех пор он регулярно проходит обследования.
В конце июля во время визита звезды к врачам их что-то насторожило, и актеру пришлось сдать образцы тканей кожи.
"Помните, за здоровьем нужно следить. Регулярно проходите обследования и не ведите себя как капризные дети, не поступайте так, как делал я когда-то - защищайте свою кожу от солнца", – сказал Джекман.
Исполнитель роли Росомахи в серии фильмов о супергероях "Люди Икс" в настоящее время готовится к бродвейскому мюзиклу "Музыкальный человек", премьера которого запланирована на конец этого года.
Источник: https://www.bagnet.org/