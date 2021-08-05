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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 августа 21, 12:56
Хью Джекман снова борется с тяжелым заболеванием
Хью Джекман
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Голливудский актер Хью Джекман был вынужден в очередной раз сделать биопсию. Хью сам рассказал об этом на своей страничке в Twitter, сообщает Daily Mail.
52-летний австралиец уже давно борется с онкологическим заболеванием. В 2013 году Джекмана прооперировали. С тех пор он регулярно проходит обследования. 

В конце июля во время визита звезды к врачам их что-то насторожило, и актеру пришлось сдать образцы тканей кожи. 

"Помните, за здоровьем нужно следить. Регулярно проходите обследования и не ведите себя как капризные дети, не поступайте так, как делал я когда-то - защищайте свою кожу от солнца", – сказал Джекман.

Исполнитель роли Росомахи в серии фильмов о супергероях "Люди Икс" в настоящее время готовится к бродвейскому мюзиклу "Музыкальный человек", премьера которого запланирована на конец этого года.  

Источник: https://www.bagnet.org/
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