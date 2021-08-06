Модель Хайди Клум похвасталась фигурой в модном бикини

За время отпуска Хайди Клум мы увидели по меньшей мере четыре ее пляжных образа. И несмотря на то, что один из них топлес, нашим любимым стал последний, где супермодель позирует в бикини ярко-розового цвета. Последним, потому что кроме модного купальника Хайди выбрала стильные украшения — шею модели украсили подвески с кулонами, а на талии красуется трендовый в этом сезоне аксессуар бодичейн, который начинается на шее и спускается до бедер. Идеальный Insta-look.













Напомним, уже больше недели Хайди Клум отдыхает с семьей в Италии. За это время она также успела побывать на официальном гала-ужине Unicef ​​Summer Gala вместе с мужем и дочкой. Что касается острова Капри, то для Хайди и Тома это символическое место — пара сыграла там свадьбу в октябре 2018 года.



