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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 августа 21, 11:47
Модель Хайди Клум похвасталась фигурой в модном бикини
Хайди Клум
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48-летняя Хайди Клум, которая несколько дней назад отметила вторую годовщину свадьбы с Томом Каулитц, проводит летний отпуск на пляжах острова Капри, Италия. И конечно же, немецкая супермодель не забывает делиться впечатлениями на своей странице в Instagram.
За время отпуска Хайди Клум мы увидели по меньшей мере четыре ее пляжных образа. И несмотря на то, что один из них топлес, нашим любимым стал последний, где супермодель позирует в бикини ярко-розового цвета. Последним, потому что кроме модного купальника Хайди выбрала стильные украшения — шею модели украсили подвески с кулонами, а на талии красуется трендовый в этом сезоне аксессуар бодичейн, который начинается на шее и спускается до бедер. Идеальный Insta-look.



Напомним, уже больше недели Хайди Клум отдыхает с семьей в Италии. За это время она также успела побывать на официальном гала-ужине Unicef ​​Summer Gala вместе с мужем и дочкой. Что касается острова Капри, то для Хайди и Тома это символическое место — пара сыграла там свадьбу в октябре 2018 года.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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