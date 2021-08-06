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6 августа 21, 11:50
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер стали родителями
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
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Папарацци засняли ирландско-немецкого актера с младенцем на руках.
У 44-летнего Майкла Фассбендера и 32-летней Алисии Викандер родился первенец. Супружеская пара актеров — одна их самых скрытных в Голливуде, так что неудивительно, что о радостной новости стало известно благодаря папарацци, которые засняли Майкла с младенцем на руках.

В настоящее время Алисия работает над новым проектом — кастой сериала "Ирма Веп" от HBO, основанного на одноимённом фильме 1996 года. Именно на съемках в Париже Майкл попал в объективы с ребенком, когда он приехал поддержать супругу.



Актеры пока что не комментируют пополнение в семье, так пол и имя ребенка неизвестны. Таким образом стоит отметить, что доводы СМИ остаются только доводами. Но слухи о том, что Алисия Викандер беременна возникли у фанатов пары еще осенью 2020 года, когда в сеть попали фото актрисы с округлившимся животом.

Напомним, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер состоят в браке уже три года. 15 октября 2017 актеры тайно поженились на Ибице.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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