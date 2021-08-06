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6 августа 21, 11:54
Руслана стала приглашенной судьей "Україна має талант"
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Команда экспертного жюри продолжает пополняться профессионалами.
Популярная украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2004, народная артистка Украины Руслана Лыжичко присоединилась к составу жюри проекта "Україна має талант". Артистка стала четвертой судьей, приобщившись к постоянной команде, в которую вошел Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.

Грандіозний проєкт "Україна має талант" відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон!
поделилась ожиданиями от кастинга Руслана.

На предыдущих кастингах приглашенными звездными судьями стали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и телеведущая Маша Ефросинина.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а ведущей диджитального бекстейдж-шоу ― певица Jerry Heil.

Съемки телевизионных кастингов продолжаются. Кто еще из украинских легенд станет приглашенным звёздным судьей "Україна має талант", станет известно совсем скоро.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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