Руслана стала приглашенной судьей "Україна має талант"

Популярная украинская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2004, народная артистка Украины Руслана Лыжичко присоединилась к составу жюри проекта "Україна має талант". Артистка стала четвертой судьей, приобщившись к постоянной команде, в которую вошел Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.





Грандіозний проєкт "Україна має талант" відкриває багато унікальних талантів нашої країни. Я щаслива стати його частиною і хочу отримати заряд натхнення від учасників! Хочеться, щоб мрії людей здійснились і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон!

поделилась ожиданиями от кастинга Руслана.





На предыдущих кастингах приглашенными звездными судьями стали олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и телеведущая Маша Ефросинина.





Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а ведущей диджитального бекстейдж-шоу ― певица Jerry Heil.





Съемки телевизионных кастингов продолжаются. Кто еще из украинских легенд станет приглашенным звёздным судьей "Україна має талант", станет известно совсем скоро.



