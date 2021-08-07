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7 августа 21, 13:45
MamaRika выписалась из роддома (ФОТО)
Сразу же после этого девушка с супругом и новорожденным сыном отправилась домой в Одессу. О поездке домой певица сообщила в сторис в Instagram.
День выписки наступил, мы уже упаковали вещи, это было непросто, но не смогли. Сергеевич здесь занимается попыткой запеленать карапуза, чтобы было красиво. Наши четыре дня в роддоме позади, сейчас выписка,
— поделилась MamaRika.
Вечером перед выпиской из частного роддома артистка также записала обещаный подписчикам румтур. MamaRika рассказала, что все четыре дня жила в палате стандарт+, в которой есть увлажнитель для воздуха, чтобы создать правильный климат для ребенка, отдельный душ, кровать для мамы, диван, на котором все это время спал Сергей Середа, и другие дополнительные необходимые вещи.
Источник: https://newsyou.info/