Ирина Билык рассказала о своей жизни после развода

Так, по словам Билык, теперь, когда она осталась одна, никто ей не мешает делать то, что хочется. Артистка заявила, что чувствует себя "независимой", как было после всех отношений с мужчинами, говорила звезда за кулисами съемок шоу "З Днем народження, Україно! на канале Украина.





"Чувствую себя независимой каждый раз, когда я остаюсь одна в этой жизни и никто мне не рассказывает, что надо делать. Первый раз – это когда я избавилась продюсера. Второй – от мужа. Думаю, что 2021 будет для меня тоже годом независимости. Поэтому у нас с Украиной, все как надо", – призналась Ирина.





К слову, ранее Ирина Билык назвала причину развода с Асланом Ахмадовым. Она призналась, что сохранить брак с экс-возлюбленным не удалось из-за большого расстояния.





Стоит отметить, что Ирина Билык воспитывает двоих детей – сына Глеба, рожденный в браке с моделью Андреем Оверчуком, и сын Табриз от российского режиссера и продюсера Аслана Ахмадова.













К слову, первым фактическим мужем Билык был музыкальный Юрий Никитин. Они прожили вместе 8 лет. Вторым фактическим мужем стал модель Андрей Оверчук, с которым прожила артистка 4 года.





Третий фактический муж – телеведущий Дмитрий Коляденко (были вместе 3 года).





Четвертый фактический муж – хореограф Дмитрий Дикусар, с которым Билык заключила брак в Рио-де-Жанейро. Официальным мужем Ирины был Аслан Ахмадов, с которым она не так давно развелась.



