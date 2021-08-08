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8 августа 21, 13:54
«Вернись ко мне» — Канье Уэст обратился к Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
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Самая эпатажная пара американского телевидения звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее бывший супруг рэпер Канье Уэст, похоже, на стадии воссоединения спустя шесть месяцев после развода.
Кадрашьян демонстрировала дружелюбие и всячески намекала на наличие чувств, когда посетила презентацию нового альбома Канье. Хотя она надела маску и видны были лишь ее глаза, поклонники, естественно, сразу узнали теледиву. К тому же она была в сопровождении детей. После уже Ким опубликовала фото с мероприятия.

Примечательно, что пара вела себя так, словно не расставалась. И пока все их поклонники обсуждал этот выход, рэпер шокировал публику еще раз.

Он отправил послание Кардашьян. В своем песне Love Unconditionally намекнул, что знает о сохранившихся чувствах бывшей жены и рассказал как скучает. Но этим скандальный рэпер не ограничился и опустившись на колени пропел ։ «Я теряю всю свою семью, дорогая, вернись ко мне».

Примечательно, что сама Ким следила за шоу и если верить пользователям сетей, была шокирована.

«Он любит ее», «Вернись к нему, жалко Канье», «Шоу этот их развод», «Зачем устраивать такой балаган», «Они вместе — точно», — написали пользователи в соцсетях.

В феврале Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом. До этого она рассказала, как трудно жить с человеком, страдающим биполярным расстройством. У пары четверо детей – 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и годовалый Псалм.

Источник: https://aspekty.net/
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