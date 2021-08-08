Отец Бритни Спирс вновь хочет отправить певицу в психушку

Отношения между родственниками вновь обострились.





По словам Спирса, новый временный опекун его дочери Джоди Монтгомери сообщил, что поп-певица перестала принимать необходимые ей препараты.





Отец артистки уверяет, это именно Монтгомери предложил отправить селебрити на принудительное лечение в психиатрическую больницу.





«Мисс Спирс выходит из-под контроля», — заявил Джейми Спирс во время суда.





Однако сам Монтгомери отрицает слова мужчины. Адвокат опекуна заявил, что Спирс искажает факты и манипулирует телефонным разговором, чтобы его наследница вновь оказалась в психлечебнице.





Недавно Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней.





Певица рассказала, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования.



