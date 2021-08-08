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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 августа 21, 13:55
Отец Бритни Спирс вновь хочет отправить певицу в психушку
Бритни Спирс
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Отец известной американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирс на протяжении 13 лет является ее опекуном.
Отношения между родственниками вновь обострились.

По словам Спирса, новый временный опекун его дочери Джоди Монтгомери сообщил, что поп-певица перестала принимать необходимые ей препараты.

Отец артистки уверяет, это именно Монтгомери предложил отправить селебрити на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

«Мисс Спирс выходит из-под контроля», — заявил Джейми Спирс во время суда.

Однако сам Монтгомери отрицает слова мужчины. Адвокат опекуна заявил, что Спирс искажает факты и манипулирует телефонным разговором, чтобы его наследница вновь оказалась в психлечебнице.

Недавно Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней.

Певица рассказала, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования.

Источник: https://showdream.org/
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