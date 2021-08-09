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9 августа 21, 11:49
Стивен Кинг расскажет о пандемии
Стивен Кинг
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Пандемия уже повлияла на вышедший недавно его новый роман. Из-за событий в мире, пришлось переписать часть книги.
Знаменитый американский писатель, которого называют "Королем ужасов" намерен выпустить новый роман. События в книге будут рассказывать о коронавирусе. Об этом в воскресенье, 8 августа, писатель сообщил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

"Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", - сказал Кинг. 

В каком жанре будет написан новый роман и где будут происходить события Кинг уточнять не стал. 

В то же время, он отметил, что пандемия коронавируса уже повлияла на его творчество. Так, ему пришлось внести изменения в его новый роман "Билли Саммерс", который был опубликован на этой неделе.

"Для большей правдоподобности события книги пришлось перенести с 2020 на 2019 год", - рассказал Кинг.

По сюжету его герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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