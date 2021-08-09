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9 августа 21, 12:20
Анастасия Приходько очаровала фото с мужем
Анастасия Приходько
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Исполнительница поделилась кадрами с празднования дня рождения своего сына и показала своего мужа.
Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками редкими кадрами, на которых показала своего мужа. Исполнительница опубликовала в Instagram-stories фото с празднования 6-летие их общего сына Гордея.

Анастасия показала самые яркие моменты вечеринки в загородном парке возле водоема и рассказала, что сын мечтал о празднике в стиле мультфильма про Губку Боба.

Приходько со своим возлюбленным нежно обнимались и радовались счастливому сыну. Гордей поблагодарил родителей, подарив им букет из шариков. Анастасия немного расплакалась, а муж Александр вытирал ей слезы.





Источник: https://korrespondent.net/
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