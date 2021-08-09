Шарлиз Терон отпраздновала свое 46-летие

Как рассказала Шарлиз в своем инстаграме, этот день рождения оказался идеальным, а все благодаря ее друзьям.





В подписи к фото с праздничной вечеринки Шарлиз сообщила, что в школе ей не удалось попасть на выпускной вечер, поэтому ее друзья решили это исправить:





Я никогда не ходила на выпускной, но в этом году на мой день рождения мои друзья решили исправить это. Люблю этих людей больше, чем можно описать словами! Только они могли знать, что вечеринка на яхте в стиле 80-х с убийством на выпускном — это буквально день рождения моей мечты. Прекрасная семья, прекрасный вечер.





На групповом фото Шарлиз в объемном парике стоит в окружении своих друзей и детей. Невероятные начесы, пластмассовые бусы, яркие легинсы и очки с разноцветными стеклами — таков был дресс-код мероприятия.













Две дочери актрисы, девятилетняя Джексон и шестилетняя Августа, не отставали от взрослых в оригинальности образов, демонстрируя яркие аутфиты.





Ранее актриса делилась с подписчиками моментами своего летнего отдыха с дочерьми на яхте: мама с дочками прыгала с борта лодки, каталась на надувных "таблетках" и водных мотоциклах.











