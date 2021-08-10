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Шоу-бизнес
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10 августа 21, 12:41
Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами
Надя Дорофеева
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Исполнительница рассказала фанатам о приближающемся отпуске серией соблазнительных снимков.
Украинская исполнительница Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в стильном наряде. Новыми фото она поделилась в Instagram.
 
Исполнительница предстала перед камерой на территории загородного дома в джинсовых мини-шортах, белом топе и легкой белой рубашке. 
 
Летний образ Дорофеевой дополнили стильные кроссовки и сумочка.
 
"На низком старте в отпуск", – подписала снимки звезда.
 
Поклонники Нади оценили ее смелый look  – пост собрал более 140 тысяч лайков, а также множество комплиментов.











Источник: https://korrespondent.net/
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