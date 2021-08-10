Надя Дорофеева похвасталась стройными ногами

Украинская исполнительница Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой в стильном наряде. Новыми фото она поделилась в Instagram.

Исполнительница предстала перед камерой на территории загородного дома в джинсовых мини-шортах, белом топе и легкой белой рубашке.

Летний образ Дорофеевой дополнили стильные кроссовки и сумочка.

"На низком старте в отпуск", – подписала снимки звезда.

Поклонники Нади оценили ее смелый look – пост собрал более 140 тысяч лайков, а также множество комплиментов.











































