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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 августа 21, 12:47
Дочь Джонни Деппа закрутила новый роман (ФОТО)
Лили-Роуз Депп
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Лили-Роуз заметили на свидании с актером Остином Батлером. Пара не скрывала чувств и целовалась прямо на глазах у прохожих.
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 22-летняя Лили-Роуз Депп, встречается с 29-летним актером Остином Батлером. На днях пара попала в объективы папарацци в Лондоне, сообщил таблоид Daily Mail.

По словам очевидцев, Лили-Роуз и Остин приехали вместе со своим приятелем на машине в ресторан, а после ужина модель и актер гуляли по городу, не скрывая чувств: они целовались и обнимались у всех на глазах. 

Напомним, последними громкими отношениями Депп был ее роман с актером Тимоти Шаламе. Пара была вместе около полутора лет.

Батлер, известный по сериалам Жизнь непредсказуема, Дневники Кэрри, Их перепутали в роддоме, почти девять лет встречался с актрисой Ванессой Хадженс. Они расстались зимой 2020 года. 











Источник: https://korrespondent.net/
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