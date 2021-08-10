Дочь Джонни Деппа закрутила новый роман (ФОТО)

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, 22-летняя Лили-Роуз Депп, встречается с 29-летним актером Остином Батлером. На днях пара попала в объективы папарацци в Лондоне, сообщил таблоид Daily Mail.





По словам очевидцев, Лили-Роуз и Остин приехали вместе со своим приятелем на машине в ресторан, а после ужина модель и актер гуляли по городу, не скрывая чувств: они целовались и обнимались у всех на глазах.





Напомним, последними громкими отношениями Депп был ее роман с актером Тимоти Шаламе. Пара была вместе около полутора лет.





Батлер, известный по сериалам Жизнь непредсказуема, Дневники Кэрри, Их перепутали в роддоме, почти девять лет встречался с актрисой Ванессой Хадженс. Они расстались зимой 2020 года.











































