Никитюк очаровала кадрами в "ненадежном" бикини

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк устроила каникулы на Мадейре. Пикантные кадры с видом на Атлантический океан она опубликовала в Instagram.





В Stories Леся рассказала, что была на островах четыре года назад, когда снималась в телепрограмме Орел и решка.





"Так что как говорят у нас на Хмельнитчине: какой Миконос, девочки? Какая Ибица? Вам уже давно за 30! Теперь только самый старый курорт Европы – Мадейра", – обратилась к подписчикам Никитюк.





Ведущая поселилась в роскошном отеле с невероятным видом и устроила фотосессию в бассейне. Она предстала в розовом бикини с оригинальным верхом, который едва прикрывал ее грудь.





Некоторые подписчики пошутили, что купальник Леси "ненадежный" и "опасный".





"Леся, вы забыли купальник и повязали шарф? Интересное решение", – написал один из фолловеров.



































