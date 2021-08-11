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11 августа 21, 10:57
Никитюк очаровала кадрами в "ненадежном" бикини
Леся Никитюк
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Телезвезда устроила соблазнительную фотосессию на португальском курорте в Атлантическом океане.
Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк устроила каникулы на Мадейре. Пикантные кадры с видом на Атлантический океан она опубликовала в Instagram.

В Stories Леся рассказала, что была на островах четыре года назад, когда снималась в телепрограмме Орел и решка.

"Так что как говорят у нас на Хмельнитчине: какой Миконос, девочки? Какая Ибица? Вам уже давно за 30! Теперь только самый старый курорт Европы – Мадейра", – обратилась к подписчикам Никитюк.

Ведущая поселилась в роскошном отеле с невероятным видом и устроила фотосессию в бассейне. Она предстала в розовом бикини с оригинальным верхом, который едва прикрывал ее грудь.

Некоторые подписчики пошутили, что купальник Леси "ненадежный" и "опасный".

"Леся, вы забыли купальник и повязали шарф? Интересное решение", – написал один из фолловеров.









Источник: https://korrespondent.net/
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