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11 августа 21, 10:59
Украинская певица удивила "свадебными" фото
Jerry Heil
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Исполнительница хита Охрана, отмена поделилась серией эпатажных фото в бассейне и породила слухи о свадьбе.
Певица Jerry Heil (Яна Шемаева) заинтриговала фанатов фотографиями в купальнике и фате, которые опубликовала в Instagram 10 августа.

"Я сказала тук. Наша девочка выросла. Фото с репетиционного празднования...! 12-го всех приглашаю разделить этот день со мной! Поставьте себе напоминание. Можно хотя бы такие дни не будут спонтанными или это закон моей жизни?... Что нам еще надо? Нормально гостям приглашения за два дня рассылать? Родители вот сейчас читают – и тоже в шоке", – отметила в публикации исполнительница.

Некоторые подписчики Jerry Heil всерьез решили, что у нее свадьба, однако большинство считает, что таким образом певица намекнула на выход нового клипа.

"Я чего-то не понимаю... Настоящая свадьба?", "Не очень понятно. У Яны что, свадьба?", "Кто-то что-то понял?", "Будет песня?", "Прогрев перед песней", "Я думала, что у тебя даже парня нет…", "Недоговорки, чтобы люди себе додумали", – написали в комментариях фолловеры.











Источник: https://korrespondent.net/
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