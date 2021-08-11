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Шоу-бизнес
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11 августа 21, 11:03
Певица МакSим вышла из комы и поблагодарила за поддержку
певица МакSим
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Российская певица МакSим вышла из комы и опубликовала первое фото с момента попадания в реанимацию в Instagram.
Артистка рассказала, что 9 августа ее переводят в обычную палату и удивилась, что была в коме больше месяца.

Певица опубликовала фото, на котором она обнимается с дочками. Артистка поблагодарила врачей больницы за профессионализм и то, что вернули ее к жизни. Кстати, когда врачи спросили ее, сколько, по ее мнению, она пробыла в коме, МакSим ответила, что два дня и искренне удивилась, что была в таком состоянии больше месяца.

Артистка также поблагодарила своих поклонников и всех, кто переживал за ее здоровье.

Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света
написала МакSим.

Отметим, летом артистка пожаловалась на плохое самочувствие и ее забрали в больницу. Позже ее ввели в искусственную кому. Хоть тест на коронавирус показал отрицательный результат, у нее были поражены 75% легких, а позже врачи обнаружили заболевание, которое поразило печень.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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