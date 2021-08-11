Дочь Пола Уокера выходит замуж

Единственная дочь покойного актера Пола Уокера из фильма "Форсаж" Мидоу обручилась с возлюбленным. Девушка сообщила о помолвке в Instagram и похвасталась кольцом с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный.





В соцсети девушка опубликовала видео с бассейна, на котором она поднимает руку с кольцом на безымянном пальце.





Известно, что возлюбленного Мидоу зовут Луи Торнтон-Аллан и он актер. Сколько длится роман Мидоу и Луи не известно, но месяц назад Луи опубликовал фото с Мидоу, где назвал ее лучшим другом. Но Мидоу в свою очередь в комментарии назвала актера "своей любовью".





Мидоу Уокер — единственная дочь Пола Уокера. Хоть Пол и не жил с матерью Мидоу, но участвовал в ее воспитании. Когда он погиб Мидоу было 15 лет.



