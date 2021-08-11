Alyona Alyona отправится отмывать Софийскую площадь

Alyona Alyona, которая ранее оправдалась за скандал с дрифтом на Софийской площади, сегодня отправится отмывать ее от следов шин.

Об этом певица заявила в Instastories.

"Сегодня мы с командой после 15:00 приедем на Софийскую площадь убирать. Если вам интересно со мной пообщаться, увидеть, помочь нам - приезжайте, будем рады вас видеть", - сказала исполнительница.

Она также обратилась к компании Red Bull и попросила их как организаторов собрать технику и помочь отчистить площадь.

Как пишет PavlovskyNews в Telegram, Софийскую площадь будут очищать от следов резины около трех дней. Цену очистки не разглашают. Компания на данный момент использует небольшое устройство для очистки загрязнения. Представители говорят, что задача не из легких.







Отметим, что сегодня артистка выпустила новый клип, однако ее захейтили в комментариях и призвали убрать Софийскую площадь после вчерашних заездов.







Как сообщалось, в центре Киева утром во вторник, 10 августа, съемочная группа компании Red Bull организовала дрифт на Софиевской площади. В одной из машин заметили певицу Alyona Alyona. Украинцев разгневали такие гонки в исторической части города. Они рекомендовали компании извиниться за ситуацию и отмыть следы шин на площади.

