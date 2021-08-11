Alyona Alyona отправится отмывать Софийскую площадь

Alyona Alyona, которая ранее оправдалась за скандал с дрифтом на Софийской площади, сегодня отправится отмывать ее от следов шин.
Об этом певица заявила в Instastories.
"Сегодня мы с командой после 15:00 приедем на Софийскую площадь убирать. Если вам интересно со мной пообщаться, увидеть, помочь нам - приезжайте, будем рады вас видеть", - сказала исполнительница.Red Bull прокомментировали скандальную съёмку на Софиевской площади
Она также обратилась к компании Red Bull и попросила их как организаторов собрать технику и помочь отчистить площадь.
Как пишет PavlovskyNews в Telegram, Софийскую площадь будут очищать от следов резины около трех дней. Цену очистки не разглашают. Компания на данный момент использует небольшое устройство для очистки загрязнения. Представители говорят, что задача не из легких.