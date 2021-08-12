Умерла актриса из сериала Великолепный век

Турецкая актриса Сабина Тозия, сыгравшая Афифе Хатун в сериале Великолепный век, умерла 10 августа на 76-м году жизни. Об этом сообщила в Instagram ее коллега по съемочной площадке, исполнительница роли Хюррем Мерьем Узерли.





"Я так тебя люблю. Мы работали вместе в трех потрясающих проектах: Великолепный век, Материнская рана и Мафия не может править миром. Вчера тебя не стало. Мое сердце разбито", – отметила Узерли.









По данным СМИ, в начале 2021 года Тозии диагностировали опухоль головного мозга. Она перенесла операцию, которая прошла успешно, однако позже актрису парализовало.





Последним сериалом, в котором снималась Сабина, стал Мафия не может править миром. Ее коллеги и съемочная команда выразили соболезнования по поводу смерти актрисы в соцсетях.



