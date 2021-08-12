Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.40
USD
26.75
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 августа 21, 12:56
Экс-жена Эминема пыталась покончить с собой
Эминем
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Женщина была очень неадекватной и вела себя агрессивно. Она порезала ногу, из-за чего вся комната была в крови.
Бывшая супруга рэпера Эминема 46-летняя Ким Скотт попала в больницу после того, как пыталась совершить суицид. Об этом сообщает TMZ.

Об инциденте, который произошел в конце июля, СМИ узнали только сейчас и выяснили, что полиция и сотрудники службы экстренной помощи приехали по вызову в дом Ким в Мичигане.

По приезду специалистов женщина вела себя очень агрессивно. Медики не могли ее осмотреть. Позже выяснилось, что на тыльной стороне ее ноги есть несколько порезов, а пол в комнате был залит кровью.

Ким прошла медицинское и психологическое обследование и сейчас уже вернулась домой.

Напомним, Эминем и Ким поженились в 1999 году, однако спустя два года развелись. Репер обвинял ее в наркотической зависимости, неверности и говорил, что она плохая мать его единственной родной дочери Хейли Джейд, которой сейчас 25 лет. Зимой 2006 года они снова поженились, но к апрелю расстались. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Жена Дзидзьо рассказала, за что обижается на мужа
Джастин Бибер признался, что первое время не доверял жене
Жена Влада Ямы рассказала о правилах в семье
"Это серьезная тема": Позитив подтвердил слухи о разводе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Сын Тома Хэнкса выступил против вакцинации
noimageУмерла актриса из сериала Великолепный век
Лента новостей