Экс-жена Эминема пыталась покончить с собой

Бывшая супруга рэпера Эминема 46-летняя Ким Скотт попала в больницу после того, как пыталась совершить суицид. Об этом сообщает TMZ.





Об инциденте, который произошел в конце июля, СМИ узнали только сейчас и выяснили, что полиция и сотрудники службы экстренной помощи приехали по вызову в дом Ким в Мичигане.





По приезду специалистов женщина вела себя очень агрессивно. Медики не могли ее осмотреть. Позже выяснилось, что на тыльной стороне ее ноги есть несколько порезов, а пол в комнате был залит кровью.





Ким прошла медицинское и психологическое обследование и сейчас уже вернулась домой.





Напомним, Эминем и Ким поженились в 1999 году, однако спустя два года развелись. Репер обвинял ее в наркотической зависимости, неверности и говорил, что она плохая мать его единственной родной дочери Хейли Джейд, которой сейчас 25 лет. Зимой 2006 года они снова поженились, но к апрелю расстались.



