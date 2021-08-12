Сын Тома Хэнкса выступил против вакцинации

Он также считает незаконными гонения, которым подвергаются те, кто не желает вакцинироваться.





"Точно так же, как ты имеешь право злиться на меня, потому что я сказал, что не собираюсь делать прививку, я имею право не делать этого. Я хотел, но моя иммунная система сказала, что это не нужно. Она не хочет, чтобы в нее вмешивались. Нам говорят, что это полезно? Ну, что ж. Давайте вернемся к реальности. 99 процентов из вас не стали бы использовать шампунь, который не одобрен FDA (Американская комиссия по пищевым продуктам и медикаментам). Но вы тут же готовы сделать себе какую-нибудь экспериментальную правительственную инъекцию. Есть больше доказательств того, что НЛО реальны, чем то, что вакцина полезна для вас", - заявил он в весьма красноречивом видеоролике, опубликованном на странице в Instagram.





Напомним, что Том Хэнкс объявил о том, что он и его супруга больны коронавирусом 11 марта 2020 года. Позже он объявил, что вакцинирует сразу же, как это станет возможным.



