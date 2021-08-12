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12 августа 21, 13:27
Сын Тома Хэнкса выступил против вакцинации
Сын Тома Хэнкса
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Сын знаменитого актера Тома Хэнкса Чэт Хэнкс является категорическим противником вакцинации, несмотря на то, что его отец оказался одним из первых голливудских кинематографистов, пострадавших от этого опасного заболевания.
Он также считает незаконными гонения, которым подвергаются те, кто не желает вакцинироваться.

"Точно так же, как ты имеешь право злиться на меня, потому что я сказал, что не собираюсь делать прививку, я имею право не делать этого. Я хотел, но моя иммунная система сказала, что это не нужно. Она не хочет, чтобы в нее вмешивались. Нам говорят, что это полезно? Ну, что ж. Давайте вернемся к реальности. 99 процентов из вас не стали бы использовать шампунь, который не одобрен FDA (Американская комиссия по пищевым продуктам и медикаментам). Но вы тут же готовы сделать себе какую-нибудь экспериментальную правительственную инъекцию. Есть больше доказательств того, что НЛО реальны, чем то, что вакцина полезна для вас", - заявил он в весьма красноречивом видеоролике, опубликованном на странице в Instagram.

Напомним, что Том Хэнкс объявил о том, что он и его супруга больны коронавирусом 11 марта 2020 года. Позже он объявил, что вакцинирует сразу же, как это станет возможным.

Источник: https://www.kinonews.ru/
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