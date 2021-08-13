Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 августа 21, 11:52
Бритни Спирс освободилась от опеки отца
Бритни Спирс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В течение 13 лет популярная американская певица Бритни Спирс находится под опекой своего отца.
Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил портал TMZ со ссылкой на документы, которые планируют подать адвокаты Джейми Спирса. 

В них он заявляет, что стал постоянной целью "безосновательных нападок" поэтому, по его мнению, публичная битва с дочерью относительно его роли опекуна "не соответствует его интересам".

В то же время, отец Бритни считает, что реальных оснований для его отставки нет.

Также он отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против ее воли, в том числе выступать на сцене. 

В документах говорится, что Спирс готов сотрудничать с судом для передачи опекунства над Бритни кому-то другому. 

Немногим ранее певица выступила перед судом и попросила вывести ее из-под опекунства отца. Также она заявила, что ее часто заставляли петь и танцевать против ее воли, а также запрещали выходить замуж и иметь детей. Тогда же она попросила дать ей возможность нанять собственного адвоката. Ранее за нее это делал отец, мотивируя это тем, что Бритни - неуравновешена. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Отец Бритни Спирс сделал заявление о заточенной дочери
40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом
Бритни Спирс выступит в суде против своего отца
Звезда сериала «Ривердейл» впервые станет отцом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Умерла "миссис Хадсон" из британского Шерлока
Лента новостей