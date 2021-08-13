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13 августа 21, 12:24
Умерла "миссис Хадсон" из британского Шерлока
В Великобритании на 85-м году жизни умерла актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале Шерлок с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Об этом сообщает BBC News.
Как уточнили сыновья Стаббс, она скончалась в кругу семьи в своем доме в Эдинбурге. До этого актриса болела в течение нескольких месяцев.
Уна начала карьеру в возрасте 16 лет в качестве хористки в London Palladium и снималась в рекламе шоколада на телевидении в 1950-х годах.
Первую главную роль она сыграла в фильме Летние каникулы, в который пробовалась в качестве танцовщицы, а в итоге была утверждена в актерский состав.
За свою карьеру Стаббс снялась в более чем в 50 телесериалах и фильмах.
Также она была успешной театральной актрисой и художницей – работы Уны выставлялись в Королевской академии художеств в Лондоне.
Стаббс дважды была замужем. У нее осталось трое сыновей, одного из которых она усыновила в первом браке.
Источник: https://korrespondent.net/