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13 августа 21, 12:24
Умерла "миссис Хадсон" из британского Шерлока
Уна Стаббс
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Актриса Уна Стаббс несколько месяцев тяжело болела и скончалась в кругу семьи в возрасте 84 лет.
В Великобритании на 85-м году жизни умерла актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале Шерлок с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Об этом сообщает BBC News.

Как уточнили сыновья Стаббс, она скончалась в кругу семьи в своем доме в Эдинбурге. До этого актриса болела в течение нескольких месяцев.

Уна начала карьеру в возрасте 16 лет в качестве хористки в London Palladium и снималась в рекламе шоколада на телевидении в 1950-х годах.

Первую главную роль она сыграла в фильме Летние каникулы, в который пробовалась в качестве танцовщицы, а в итоге была утверждена в актерский состав. 

За свою карьеру Стаббс снялась в более чем в 50 телесериалах и фильмах.

Также она была успешной театральной актрисой и художницей – работы Уны выставлялись в Королевской академии художеств в Лондоне.

Стаббс дважды была замужем. У нее осталось трое сыновей, одного из которых она усыновила в первом браке.







Источник: https://korrespondent.net/
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