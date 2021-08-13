Умерла "миссис Хадсон" из британского Шерлока

В Великобритании на 85-м году жизни умерла актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале Шерлок с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Об этом сообщает BBC News.





Как уточнили сыновья Стаббс, она скончалась в кругу семьи в своем доме в Эдинбурге. До этого актриса болела в течение нескольких месяцев.





Уна начала карьеру в возрасте 16 лет в качестве хористки в London Palladium и снималась в рекламе шоколада на телевидении в 1950-х годах.





Первую главную роль она сыграла в фильме Летние каникулы, в который пробовалась в качестве танцовщицы, а в итоге была утверждена в актерский состав.





За свою карьеру Стаббс снялась в более чем в 50 телесериалах и фильмах.





Также она была успешной театральной актрисой и художницей – работы Уны выставлялись в Королевской академии художеств в Лондоне.





Стаббс дважды была замужем. У нее осталось трое сыновей, одного из которых она усыновила в первом браке.



























