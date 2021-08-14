Бритни свободна. Как Спирс возвращает себе жизнь

Бритни Спирс начинает побеждать в своей борьбе за свободу. 39-летняя певица находится под опекой с 2008 года. Ее отца назначили опекуном на фоне ее проблем с алкоголем и наркотиками, а также развода с мужем и споров о правах на опеку на двоих ее детей. Находясь под опекой, Спирс выпустила четыре альбома, а также дала несколько сотен концертов. Через несколько лет после начала опеки в сети появилось движение #freebritney, участники которого считали, что опека в реальности только вредит певице и что она хочет от нее избавиться, однако достаточно долго это движение оставалось незамеченным.





В итоге, оказалось, что Спирс действительно долгие годы пытается избавиться от опеки и сейчас у нее это начинает получаться.





Отец отступил





В июле 2021 года сама певица выступила в суде, заявив, что отец и его команда принуждали ее к ежедневной работе и заставляли принимать сильнодействующие препараты — и попросила прекратить опеку. После этого суд разрешил ей нанять собственного адвоката, который подал ходатайство об отстранении Джеймса Спирса от опекунства. Д





До этого у певицы был адвокат по назначению, который, по ее словам, за 13 лет ни разу не сообщил ей о том, что она имеет право подать прошение о прекращении опеки.





В итоге, отец Бритни Спирс заявил, что готов отказаться от опекунства над дочерью. Соответствующие документы его представители подали в суд в Лос-Анджелеса. В них подчеркивается, что сейчас, по мнению Джеймса Спирса, оснований для прекращения опекунства нет, но он считает, что дальнейшее его личное участие в этом не нужно самой певице. “Несмотря на то, что господин Спирс является постоянным объектом безосновательных нападок, он не считает, что публичная битва с дочерью относительно продолжения его службы в качестве опекуна будет в ее интересах”, — говорится в документах.





В своем заявлении Спирс выразил уверенность, что “де-факто спас свою дочь, когда она была в душевном и эмоциональном кризисе, и ей манипулировали неизвестные люди”. Он подчеркнул, что готов работать с адвокатом дочери над передачей опекунства. При этом в заявлении Джеймса Спирса подчеркивается, что у певицы до сих пор есть проблемы с наркотиками и психическим здоровьем.













От расследования не уйти





Адвокат Бритни Спирс назвал случившееся большой победой и еще одним шагом на пути к правосудию. При этом Мэттью Розенгарт подчеркнул, что сторона певицы разочарована постыдными атаками на нее, которые продолжаются со стороны отца.





Представитель Спирс отметил, что намеревается продолжать расследование действий Джейми Спирса на протяжении 13 лет опекунства. “Мы с нетерпением ждем продолжения расследования поведения мистера Спирса и других людей на протяжении последних 13 лет, когда он получал миллионы долларов, заработанных его дочерью. Я очень рассчитываю на то, что в ближайшем будущем он даст показания под присягой”, — говорится в заявлении Розенгарта.





Сама Бритни считает, что ее отец наслаждается ее страданиями и вместе с другими опекунами должен сидеть в тюрьме.













Спирс рада





"Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю права на собственную жизнь, я всю жизнь работала. Я заслуживаю перерыва в два-три года, чтобы просто заниматься тем, чем я хочу", - рассказывала поп-звезда в июле.





В начале августа Спирс поделилась радостью от покупки своего первого iPad. 39-летняя Спирс назвала этот день грандиозным, ведь ранее опекун запрещал ей иметь планшет.





“Ребята, у меня отличные новости. Сегодня получила свой первый iPad. Я так рада!” — рассказала певица. Спирс призналась, что у ее детей уже был iPad, а она получила свой первый планшет от Apple только сейчас.





“У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована. Вперед!” — добавила Спирс.



