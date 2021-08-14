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14 августа 21, 11:07
Еще одна женщина обвинила принца Эндрю в домогательствах
принц Эндрю
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Жертва домогательств будет судиться с сыном Елизаветы II.
Еще одна женщина заявила о намерении подать судебный иск против сына королевы Елизаветы II принца Эндрю за сексуальные домогательства. Об этом сообщает The Sun в пятницу, 13 августа.

Герцога Йоркского в домогательствах обвинила 43-летняя бывшая помощница скандального финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Шоберг. Она заявила, что когда ей был 21 год, принц трогал ее за грудь и другие части тела. При этом, по ее словам, инцидент произошел на глазах у американки Вирджинии Джуфре, которая подала первый иск против принца Эндрю.

Прежде Шоберг не могла обратиться в суд в связи с истечением длительного времени, но недавно в законодательство США внесли изменения.

Напомним, что ранее принц Эндрю на фоне секс-скандала отправился в отпуск. Герцог Йоркский в сопровождении бывшей жены Сары Фергюсон прибыл в летнюю королевскую резиденцию Балморал.

Источник: https://korrespondent.net/
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